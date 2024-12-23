Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun Portekiz’de safra kesesi ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği ve Mourinho’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, bugün ülkesi Portekiz’de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Mourinho’nun kısa süre içinde tamamen iyileşmesi beklenirken, Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada ünlü teknik adama geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adamın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğini ve gerekli bilgilendirmeleri yapacağını duyurdu.