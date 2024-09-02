Türkiye ekonomisinde iç talebin yavaşlaması, baskılanan döviz kuru ve artan enerji maliyetleri, sanayi sektöründe ciddi sorunlara yol açıyor. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, bu süreçte maliyet enflasyonunun arttığını, sanayinin en büyük zararı gördüğünü ve ekonominin genelinde yavaşlama beklenirken sanayinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Sanayide üretim düştü, ekonomi alarm veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde sanayi sektörü yüzde 1,8 oranında küçülme yaşadı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, bu düşüşün son 16 çeyrekteki en düşük büyüme oranı olduğunu ve sanayi sektörünün içinde bulunduğu zorlu koşulları özetlediğini belirtti.

Sanayi sektöründe üretim ve ihracatın durma noktasına geldiğini ifade eden Yorgancılar, "Bu sürecin sonunda, enflasyonla mücadelede hedeflenen başarıya ulaşılsa bile, sanayinin kaybettiği her şey ülkenin de kaybı olacaktır" dedi.

Yatırımlar ve istihdam zor durumda

Başkan Yorgancılar, yılın ikinci çeyreğinde tarım ve hizmetler gibi sektörlerde büyüme görülürken, sanayi sektöründe ciddi bir daralma yaşandığına dikkat çekti. Sanayide çalışan başına verimlilik yüzde 3,5 düşerken, reel ücretlerde yüzde 24,2 artış yaşandı ve bu durum istihdamın yüzde 1,8 oranında gerilemesine yol açtı. Ayrıca, sanayi ürünleri ihracatındaki sadece binde 9'luk artış, sektörün ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gözler önüne serdi.

Yorgancılar, Türkiye'nin gelecekte daha büyük ekonomik zorluklarla karşılaşabileceği uyarısında bulunarak, "Yatırım ve ihracat odaklı yeni bir büyüme hikayesi yazmamız gerekiyor. Kısa vadeli çözümler yerine, orta ve uzun vadeli planlamalara odaklanmalıyız" dedi.