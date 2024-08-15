EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, enflasyon muhasebesi ile ilgili endişelerini dile getirerek, "Birinci geçici vergi döneminde uygulanmayan ancak kalan dönemde uygulanması planlanan enflasyon düzeltmesi ile ilgili endişelerimizi 23 Mayıs’ta TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de paylaşmıştık. Kanuna eklenen geçici 33’üncü madde ile 31/12/2023 tarihli mali tabloların enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı ifade edilmektedir," dedi.

Yatırım iştahını olumsuz etkileyecek

Yorgancılar, enflasyon kaynaklı fiktif gelirlerin vergiye tabi tutulmasının, özellikle finansmana erişimin zorlaştığı günümüzde yatırım yapma iştahını olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti. "Enflasyon muhasebesi bu haliyle, özkaynağı yetersiz olan mükelleflerin, %99'u KOBİ'lerden oluşan işletmelerimizin vergi ödemesine ve özkaynaklarının daha da yetersiz hale gelmesine neden olacaktır," diye konuştu. Yorgancılar, bu durumun yeni yatırımlar ve istihdam üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını vurgulayarak, "Vergi, gerçekleşen gelir üzerinden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Beyan süresi ve vergi yükü

Yorgancılar, beyan süresine dikkat çekerek, "Gelir sağlamayan ya da duran yatırımlar üzerinden vergi almak, rekabet gücü her geçen gün azalan sanayici açısından sırtında yeni bir yük anlamındadır. Beyan süresi geçmeden kararın ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.