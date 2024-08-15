Sosyal medyada terör propagandası: Balıkesir’de 3 kişiye gözaltı

Balıkesir’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şahıs, düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Operasyonun detayları

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini sosyal medya platformlarında yayarak terör propagandası yapan kişilere yönelik bir operasyon başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, terör örgütü mensupları ile bağlantıları tespit edilen 3 şahıs hakkında çalışma yürütüldü.

Eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda, sabah saat 06.30’da eş zamanlı olarak şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.A.İ. (20), B.K.S. (16) ve Ö.H. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan şahısların sosyal medya hesaplarını ve terör örgütü ile olan bağlantılarını detaylı bir şekilde incelemeye aldı.