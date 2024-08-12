Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, bir sonraki dönemde görevine devam etmeyeceğini belirterek, sanayi camiasına veda sinyallerini verdi. Geçmiş seçimlerde aday olup olmama konusunda tereddütler yaşayan ve son anda yarışa katılarak başkanlığı kazanan Yorgancılar, bu kez kararının kesin olduğunu vurguladı.

Görevde yorulan Yorgancılar: "Bu dönem çok istediler, aldım"

EBSO'daki görev süresi boyunca önemli çalışmalara imza atan Ender Yorgancılar, bu süreçte yaşadığı yorgunluğu dile getirerek, bir daha aday olmayacağını kesin bir dille ifade etti. Yorgancılar, "Bu dönem görev almamı çok istediler, ben de kabul ettim. Ancak bir sonraki dönem için böyle bir düşüncem yok, artık yokum" dedi.

Geçmişteki kararsızlığıyla dikkat çekmişti

Ender Yorgancılar, önceki EBSO seçimleri öncesinde adaylık konusunda kararsız kalmış ve son anda "adayım" diyerek yarışa katılmıştı. Bu kararıyla dikkat çeken Yorgancılar, seçimleri kazanarak başkanlık görevine devam etmişti. Ancak bu kez, kararını önceden açıklayarak bir sonraki dönem için kesinlikle aday olmayacağını duyurdu.