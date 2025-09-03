Bina rayiç bedellerinde yaşanan yüzde 500’e varan artışlar, emlak vergisinde büyük bir yükselişi beraberinde getirdi. Bazı büyükşehirlerde artış yüzde 1400’e ulaşırken, hükümet vatandaşın yükünü azaltacak bir düzenleme için kolları sıvadı.

Rayiç bedel artışı tepki çekti

Son dönemde bazı bölgelerde bina rayiç bedelleri beklenmedik şekilde arttı. Bu artışlar, emlak vergisine de yansıyarak vatandaşın ciddi bir mali yükle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Tepkilere karşı çok sayıda vatandaş dava hazırlığına başladı.

Hükümetten müdahale sinyali

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, artışların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, 2026’da uygulanacak emlak vergilerinde vatandaşın mağdur olmaması için düzenleme yapılacağını açıkladı.

Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci yakından takip ediyoruz. Müdahale edilecek iki yöntem var: Birincisi arsa birim metre karesine müdahale ederek sınır koymak, ikincisi ise oluşacak emlak vergisini mevcut değerlerle mukayese ederek sınırlama getirmek. Teknik çalışmalarımız sürüyor. Kanunun 2026’dan önce TBMM’den geçmesi gerekiyor.” dedi.

Düzenleme Meclis’e geliyor

Demir, ekim ayından itibaren konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını belirterek, “Bu düzenleme ile vatandaşlarımızın yüksek rayiç bedel artışlarından kaynaklı emlak vergisi yükü hafifletilecek.” ifadesini kullandı.