İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in ölümüne dair otopsi raporu tamamlandı. Raporda, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu olduğu belirtildi.

Ece Gürel'in ölüm nedeni açıklandı

İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yapılan otopsi raporu açıklandı. Adli Tıp Kurumu, otopside elde edilen bulgulara göre Gürel'in ölümüne neden olan faktörlerin soğuğa maruziyet (hipotermi) ve bunun sonucunda gelişen komplikasyonlar olduğunu belirledi.

Hipotermi ve komplikasyonlar

Raporda, Gürel'in ölümüne dair yapılan detaylı incelemelerde, vücudunda travmatik etkiler, zehirlenme ya da yabancı DNA izine rastlanmadığı kaydedildi. Otopsi bulgularına göre, Ece Gürel'in ölümünün en önemli nedeni soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve bunun sonucunda gelişen rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği ve dissemine intravasküler koagülasyon gibi komplikasyonlar olduğu tespit edildi.

Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda dört gün aranmıştı

Ece Gürel, 2 Mart 2025'te gezmek üzere evinden çıkarak Belgrad Ormanı'na gitmiş ve bir süre sonra kaybolmuştu. Arama kurtarma ekiplerinin 4 gün süren çalışmaları sonucunda, 6 Mart’ta ormanın sarp bir alanında bulundu. Acil olarak Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.