İstanbul'da Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye yürümek için toplanan öğrencilere polis ablukası kuruldu, alanda bekleyiş sürüyor.
İstanbul'da üniversite öğrencileri, Saraçhane eylemlerinin 1. ayında Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye yürümek için toplandı. Ancak öğrenciler, bir grup polis tarafından abluka altına alındı.
Öğrenciler Saraçhane'ye yürümek istedi, polis müdahale etti
Beyazıt Meydanı'nda buluşan öğrenciler, Saraçhane'ye doğru yürümek üzere harekete geçti. Ancak yürüyüş öncesinde polis, öğrencileri abluka altına aldı. Yüzlerce öğrenci sloganlar atarak polisle karşı karşıya geldi.
Alanda bekleyiş sürüyor
Polis ablukası altında bekleyen öğrenciler, taleplerini dile getirmek için çeşitli sloganlar atmaya devam ediyor. Güvenlik güçleri, öğrencilerin eyleme başlamasına izin vermedi.