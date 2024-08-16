Geçirdiği operasyon nedeniyle planlanan konserini iptal etmek zorunda kalan Seçkin, iyileşme sürecinde sevenlerinden özür diledi.

"Başarılı geçti"

Hastane odasında çektiği bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan Ece Seçkin, ameliyatının başarılı geçtiğini ve kendisini iyi hissettiğini belirtti. “Ameliyatım başarılı geçti, arayan herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara geri dönüş yapamadığım için özür dilerim,” diyen Seçkin, konserini iptal etmek zorunda kalmasaydı bu durumu açıklamayı istemediğini ifade etti.

Ece Seçkin’in sağlık durumu hakkında paylaştığı bilgiler, hayranlarını bir hayli endişelendirdi. Şarkıcının yakın zamanda tamamen iyileşmesi ve sahnelere dönüş yapması bekleniyor.