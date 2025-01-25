Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2025 yılı için belirlediği muayene katılım ücretlerine yapılan zammın ardından eczacılar, eczaneler üzerinden tahsilat yapılmasını eleştirdi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, bu uygulamanın hastalarla eczacılar arasında gerilim yaratacağını belirterek, “Eczacılar olarak bizlerin görevi ilaç ve danışmanlık hizmeti sunmaktır, tahsildarlık yapmak değil” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2025 yılı için muayene katılım ücretlerine önemli bir zam yaptı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile devlet hastanelerinde muayene katılım ücreti 6 TL’den 20 TL’ye, eğitim araştırma ve şehir hastanelerinde 7 TL’den 45 TL’ye, üniversite hastanelerinde 8 TL’den 45 TL’ye ve özel hastanelerde 15 TL’den 50 TL’ye yükseldi.

SGK, katılım ücretlerinin eczaneler üzerinden tahsil edilmesini zorunlu kılarken, vatandaşların ödeme yükümlülüğünü eczacılara bırakmakta. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “Hastanelerde vezneler varken, SGK neden bu yükü eczanelere yıkıyor?” diyerek, bu uygulamanın mantıksız olduğunu ifade etti.

"Tahsildar olmak istemiyoruz"

Eczacı Nurten Saydan, muayene katılım ücretlerini tahsil etme yükümlülüğünün eczacılara ve hastalarına zarar verdiğini belirterek, "Eczaneler muayene ücretlerini tahsil etmek için tasarlanmış yerler değil. Bizim görevimiz, ilaç temin etmek ve danışmanlık hizmeti sunmaktır. Bu angarya, hem eczacılara hem de hastalara ek bir yük bindiriyor" şeklinde konuştu. Saydan, eczacılarla hastalar arasındaki gerilimin arttığını ve vatandaşların yanlış anlaşılmalarla eczacılara tepki gösterdiğini vurgulayarak, "Vatandaş, muayene ücretini ödemek için eczaneye geldiğinde, genellikle eski ücret üzerinden tahsilat yapıldığını görüyor. Bu da eczacıları 'muayene ücreti danışmanlığı' yapmaya zorlıyor. Bu durumu daha fazla taşıyamayız" dedi.

"Beni sen mi muayene ettin?" tepkisi

SGK tarafından uygulamaya konulan bu yeni düzenleme, yalnızca eczacılarda değil, hastalar arasında da olumsuz etkiler yaratıyor. Eczacılar, hasta ve eczacı arasındaki güven ilişkisini sarsan bu tahsilat sistemine karşı çıkıyorlar. "Hastalar haklı olarak 'Beni sen mi muayene ettin, neden sen alıyorsun?' diye soruyorlar" diyen Saydan, eczacılarla hastalar arasındaki bu gerilimlerin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz.acı Nurten Saydan, bu yükümlülüğün kaldırılmasını ve SGK’nın sadece hastaneleri muayene katılım ücretlerinin tahsilatından sorumlu tutmasını talep etti. Eczacılar, bu uygulamanın gereksiz ve mantıksız olduğunu, her iki tarafı da mağdur ettiğini belirtiyorlar. Saydan, vatandaşların bu durumu SGK’dan talep etmeleri gerektiğini de hatırlatarak, "Eczaneler sadece aracıdır. Vatandaşlar SGK’yı muhatap almalıdır" dedi.