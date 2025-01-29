Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında hayatta kalan otel çalışanı Tuni Urhan, faciayı önleyebilecek ihmalleri bir bir sıraladı. Yangın merdiveninden yangın tüplerine kadar güvenlik açığı olduğunu belirten Urhan, otelin zaten her zaman problemli olduğunu ve bir gün böyle bir felaketin yaşanacağının önceden bilindiğini dile getirdi.

"Merdivenler halıyla kaplıydı"

Olay sırasında büyük bir güvenlik zaafı yaşandığını anlatan Urhan, oteldeki yangın merdiveninin müşteri katlarından çıkışının olmadığını ve SPA bölümüne açıldığını belirtti. Urhan, "Yangın merdiveninin kapısı ahşap, 11. kattan aşağıya kadar merdivenler halı kaplıydı. Bu, yangının hızla yayılmasına neden oldu. Aslında yangın merdiveni bile işlevini yerine getirmiyordu" dedi.

"Yangın tüpü yoktu, alarm sistemi çalışmadı"

Tuni Urhan, otelde yangın tüplerinin olmamasının ve yangın alarm sisteminin devreye girmemesinin felaketi büyüttüğünü söyledi. "Yangın alarmı çalmadı, yangın tüpü yoktu. Otomatik yangın söndürme sistemi de devrede değildi. Bu, yangın sırasında insanların kaçışını daha da zorlaştırdı. Otel zaten sürekli problemliydi; bir gün başımıza yıkılacak diyorduk" ifadelerini kullandı.

"Her hafta bir problem vardı"

Otelin sürekli bakım ve onarım gerektiren bir yer olduğunu ifade eden Urhan, "Geçen yıl Aralık ayında denetim yapıldığında, personel merdivenine 'Bu asansörü kullanmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı bir etiket takılmıştı, ama asansör kullanılmaya devam ediyordu. Elektrik panoları, gaz sızıntıları, patlayan borular... Otel sürekli sorunluydu. Personel arasında, 'Sezonu sağ salim kapatırsak şanslıyız' diyorduk" şeklinde konuştu.

"Tam bir cehennemdi"

Yangının küçük çaplı ihbar edildiğini ve ilk gelen itfaiye ekibinin müdahalesinin yetersiz kaldığını belirten Urhan, "Ufak bir yangın olarak ihbar yapıldı, ama yangın çok hızlı büyüdü. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra itfaiye ve kurtarma ekipleri geldiğinde, yangın artık kontrol altına alınamaz hale gelmişti. O sırada içeriden çığlıklar yükseliyordu, 'Çıkamıyoruz, yardım edin' diye sesleniyorlardı. Tam bir cehennemdi" dedi. Urhan, yaşadıklarının kendisinde büyük travma yarattığını ve bir daha otele dönmeyeceğini ekledi.