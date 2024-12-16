Ünlü wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, 15 yıldır sosyal medyada, çeşitli organizasyonlarda ve yoga kamplarında yaptırdığı spor derslerinden sonra artık dünyaya açılmak üzere uluslararası Dubai Yoga Festivali’nde baş eğitmen olarak yoga dersi yaptırdı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yoga hocaları ve yoga severler ile bir araya gelen Ece Vahapoğlu, Türk bayraklı tshirt giyerek uzman olduğu yoga ve meditasyon yaptırdı. Yoga dersine dişil enerji aktivasyonu ve bedensel meditasyon da ekleyerek içeriğiyle büyüledi. Daha şimdiden Dubai’deki otellerden yoga dersi vermesi için teklif almaya başladı.

İngilizce verdiği dersle katılımcıları kendine hayran bırakan Vahapoğlu, “Yıllardır ülkemizin çok güzel yerlerinde, otellerinde, büyük markalarla yoga workshopları ve kamplar yaptım. Artık bu 15 yıllık deneyimimi uluslararası arenaya taşımak istiyorum. Dubai Yoga Festivali’nden davet aldığımda çok mutlu oldum; şimdiden Dubai’den güzel teklifler aldım, sırada Bali ve başka ülkeler var.” dedi