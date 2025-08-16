Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), 30 yıllık eğitimde fırsat eşitliği mücadelesini, 13 Ağustos 2025 tarihinde Çeşme Boyalık Beach Hotel’de gerçekleşen geleneksel yaz yemeğiyle taçlandırdı. Yıldızların altında düzenlenen bu özel etkinlik, geleceğe dair umutların birlikte büyütüldüğü anlamlı bir buluşma oldu.

İki yüzden fazla davetli destek verdi

Gecede iki yüzden fazla seçkin davetli burs fonuna bağış yaparak katılım sağladı. EÇEV kurucuları, destekçileri, gönüllüleri ve dostları bu özel gecede bir araya geldi. Sanat ve müziğin büyüleyici atmosferi eşliğinde Zafer Çebi Orkestrası performans sergiledi, Evrim Özkaynak güçlü yorumu ile konukları etkiledi. DJ Mono’nun ritimleri ise geceye renk kattı.

Leyla Şensöz açılış konuşması yaptı

EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şensöz, açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini belirtti. Şensöz, “Gençlerimizden aldığımız motivasyon ve bağışçılarımızın desteğiyle Cumhuriyetimizi yaşatacak gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ünal Arıgümüş sunuculuk yaptı

Gecenin sunuculuğunu EÇEV’in eski bursiyeri ve iki dönemdir yönetim kurulu üyesi olan Ünal Arıgümüş üstlendi. Arıgümüş, vakfın öğrenci hayatlarına dokunuşunu anlatarak salonda duygusal anlar yaşanmasını sağladı.

Boyalık Beach Hotel’e teşekkür plaketi verildi

Etkinlikte ev sahibi Boyalık Beach Hotel’e, teşekkür plaketi Leyla Şensöz tarafından takdim edildi.

EÇEV eğitimde fırsat eşitliğini sürdürüyor

EÇEV, 30 yıldır olduğu gibi çocukların ve gençlerin temel haklarını gözeten ve fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.