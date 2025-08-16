Göztepe–Fenerbahçe maçı öncesi trafikte yeni düzenleme yapılıyor

İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Göztepe–Fenerbahçe karşılaşması öncesi İzmir Emniyeti ve Büyükşehir Belediyesi, trafik düzenlemelerini açıkladı. Güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla stat çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak, toplu taşıma seferleri artırılacak ve alternatif güzergahlar devreye alınacak.

Stat çevresinde yollar kademeli kapatılacak

Maç saatinden 3 saat önce, Gürsel Aksel Stadyumu çevresindeki yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda;

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın bir bölümü, özellikle stadyuma yakın kısımları,

Eğitim Mahallesi’ne giriş ve çıkış yolları,

Stadyum çevresindeki bağlantı yolları ve ana arterler

araç trafiğine kapatılacak. Bu önlemler, hem araç yoğunluğunu azaltmak hem de yaya güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanacak.

Alternatif güzergahlar belirlendi

Sürücüler için Mithatpaşa Caddesi ve İnönü Caddesi alternatif güzergahlar olarak önerildi. Bu yollar üzerinden ulaşımın devam etmesi planlanıyor.

Toplu taşıma için ek seferler devrede olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya yönlendirme kapsamında maç günü için ek seferler planladı. Otobüs, metro ve tramvay hatlarında yoğunluk oluşmaması adına ek otobüsler ve seferler devreye alınacak. Vatandaşların mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları öneriliyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, maç saatine yakın saatlerde özel araçlarla stat çevresine gelinmemesi yönünde uyarıda bulundu. Yaya trafiğinin yoğun olacağı belirtilirken, trafik güvenliği için uyarı işaret ve yönlendirmelere uyulması istendi.