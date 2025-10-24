Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Kültür Yolu Festivali” yarın (25 Ekim) itibariyle İzmir’de başlayacak.

Malatya, Adana ve Çanakkale gibi farklı şehirlerde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek. Bu süre içerisinde İzmir’in çeşitli yerlerinde sergi, konser ve tiyatro gösterileri gerçekleştirilecek.

Bu süre içerisinde Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim’de Tuğçe Kandemir Konseri ile başlayacak. İzmir’in Konak İlçesinde bulunan Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek olan konserin saat 21:00’da başlaması bekleniyor.

Genç kuşağın sevilen sanatçılarından birisi olan Kandemir, kariyerinde pek çok hit eseri seslendirdi. Kandemir’in gerçekleştireceği konser, İzmirliler tarafından merakla bekleniyor.