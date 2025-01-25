Bolu Kartalkaya’da gece saatlerinde bir otelde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Felaketin ardından hem halk hem de ünlü isimler yasa boğuldu. Yangına dair soruşturmalar devam ederken, birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Bununla birlikte, pek çok konser ve etkinlik de ileri bir tarihe ertelendi.

Konserler peş peşe iptal edildi

Ünlü sanatçılar, yaşanan bu trajediye duyarsız kalmayarak konserlerini iptal ettiklerini açıkladı. İşte bazı isimlerin mesajları:

Gülşen: “25 Ocak İzmir konserimiz, yangın faciası nedeniyle iptal edilmiştir. Milletimizin başı sağ olsun.”

Haluk Levent: “Bolu Kartalkaya’daki trajik olay nedeniyle 24 Ocak Nürnberg, 25 Ocak Berlin ve 25 Ocak Kopenhag konserlerimizi üzülerek erteliyoruz.”

Sagopa Kajmer: “Jolly Joker Arena’daki konserimiz, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası nedeniyle 25 Nisan’a ertelenmiştir.”

İbrahim Tatlıses: “24 Ocak Jolly Joker Kartal konserimizi derin üzüntüyle erteliyoruz. Yüreğimiz, bu büyük acıyı yaşayanlarla birlikte.”

Diziler ekranlara ara verdi

Yangın faciası, televizyon dünyasında da büyük yankı uyandırdı. 30’dan fazla marka, yayın kuşağındaki reklamlarını geri çekti. Bu hafta dizilerin yeni bölümlerinin yerine tekrar bölümleri yayınlanıyor.