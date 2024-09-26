Bornova Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve kitapseverlerin merakla beklediği Homeros’un Bornova’sında Kitap Günleri, bu yıl 5. kez kitapseverlerle buluşuyor. Etkinlikte, edebiyat dünyasından birçok ünlü isim yer alacak.

Başkan Eşki: "Kitaplar Bizi Farklı Dünyalara Taşır

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin toplumun her kesimini bir araya getiren önemli bir platform oluşturduğunu belirtti. “Bu etkinlik, sadece Bornova’nın kültürel yaşamına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kitaplarla dolu büyülü bir dünyanın kapılarını aralıyor” dedi.

27 Eylül - 6 Ekim 2024 Tarihleri Arasında Kültür Şöleni

Etkinlik, Bornova Büyükpark’ta 27 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Onur konuğu Ahmet Ümit olan organizasyon, söyleşiler ve imza günleri ile zengin bir kültür programı sunacak. 62 yayınevi, 430 yazar ve binlerce kitapsever bu etkinlikte buluşacak.

Edebiyat Dünyasından Ünlü İsimler

Ahmet Ümit, Ünal Güner, İnci Aral, Balçiçek İlter, Mine Söğüt, Üstün Dökmen ve Latife Tekin gibi isimler etkinliğe katılarak, edebiyatın toplumsal rolü üzerine söyleşiler gerçekleştirecek. Katılımcılar, bu ünlü yazarlarla bir araya gelme fırsatını yakalayacak.

Ahmet Ümit: 28 Eylül 2024 Cumartesi

Saat: 19.00-20.00

Konu: Sıra Dışı Bir Kanun Adamı “Başkomiser Nevzat”

Ünal Güner: 28 Eylül 2024 Cumartesi

Saat: 14.00-15.00

Konu: İnsanın Kurtuluşu

Yelda Kırçuval: 28 Eylül 2024 Cumartesi

Saat: 16.30-17.30

Konu: Sosyal Medyayı Nasıl Doğru Kullanırız? Sosyal Medyada Kullanılan Değil, Kullanan Olmalıyız

İnci Aral: 2 Ekim 2024 Çarşamba

Saat: 19.00-20.00

Konu: Reşat Nuri Güntekin ve Yeşil Gece

Balçiçek İlter: 2 Ekim 2024 Çarşamba

Saat: 15.00-16.00

Konu: Herkes Sevilmenin Peşinde, Sevmenin Değil… Oysa Aşk Emek İster.”

Av. İsmail Doğan Subaşı: 3 Ekim 2024 Perşembe

Saat: 18.00-19.00

Konu: Mahalle’den başlamalı

Mine Söğüt: 3 Ekim 2024 Perşembe

Saat: 19.00-20.00

Konu: Bazen tek kelime yeter. Ama insan ya o kelimeyi bulamazsa?”

Üstün Dökmen: 4 Ekim 2024 Cuma

Saat: 19.00-20.00

Konu: Yaşamı Okumak

Cezmi Ersöz: 6 Ekim 2024 Pazar

Saat: 14.00-15.00

Konu: “Gönül Eczanesi”

Deniz Erbulak: 5 Ekim 2024 Cumartesi

Saat: 15.00-16.00

Konu: Romanda atmosferi kurmak

Latife Tekin: 5 Ekim 2024 Cumartesi

Saat: 19.00-20.00

Konu: Sevgili Arsız Ölüm’den Zamansız’a Latife Tekin’le Söyleşi