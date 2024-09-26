Bornova Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve kitapseverlerin merakla beklediği Homeros’un Bornova’sında Kitap Günleri, bu yıl 5. kez kitapseverlerle buluşuyor. Etkinlikte, edebiyat dünyasından birçok ünlü isim yer alacak.
Başkan Eşki: "Kitaplar Bizi Farklı Dünyalara Taşır
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin toplumun her kesimini bir araya getiren önemli bir platform oluşturduğunu belirtti. “Bu etkinlik, sadece Bornova’nın kültürel yaşamına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kitaplarla dolu büyülü bir dünyanın kapılarını aralıyor” dedi.
27 Eylül - 6 Ekim 2024 Tarihleri Arasında Kültür Şöleni
Etkinlik, Bornova Büyükpark’ta 27 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Onur konuğu Ahmet Ümit olan organizasyon, söyleşiler ve imza günleri ile zengin bir kültür programı sunacak. 62 yayınevi, 430 yazar ve binlerce kitapsever bu etkinlikte buluşacak.
Edebiyat Dünyasından Ünlü İsimler
Ahmet Ümit, Ünal Güner, İnci Aral, Balçiçek İlter, Mine Söğüt, Üstün Dökmen ve Latife Tekin gibi isimler etkinliğe katılarak, edebiyatın toplumsal rolü üzerine söyleşiler gerçekleştirecek. Katılımcılar, bu ünlü yazarlarla bir araya gelme fırsatını yakalayacak.
Ahmet Ümit: 28 Eylül 2024 Cumartesi
Saat: 19.00-20.00
Konu: Sıra Dışı Bir Kanun Adamı “Başkomiser Nevzat”
Ünal Güner: 28 Eylül 2024 Cumartesi
Saat: 14.00-15.00
Konu: İnsanın Kurtuluşu
Yelda Kırçuval: 28 Eylül 2024 Cumartesi
Saat: 16.30-17.30
Konu: Sosyal Medyayı Nasıl Doğru Kullanırız? Sosyal Medyada Kullanılan Değil, Kullanan Olmalıyız
İnci Aral: 2 Ekim 2024 Çarşamba
Saat: 19.00-20.00
Konu: Reşat Nuri Güntekin ve Yeşil Gece
Balçiçek İlter: 2 Ekim 2024 Çarşamba
Saat: 15.00-16.00
Konu: Herkes Sevilmenin Peşinde, Sevmenin Değil… Oysa Aşk Emek İster.”
Av. İsmail Doğan Subaşı: 3 Ekim 2024 Perşembe
Saat: 18.00-19.00
Konu: Mahalle’den başlamalı
Mine Söğüt: 3 Ekim 2024 Perşembe
Saat: 19.00-20.00
Konu: Bazen tek kelime yeter. Ama insan ya o kelimeyi bulamazsa?”
Üstün Dökmen: 4 Ekim 2024 Cuma
Saat: 19.00-20.00
Konu: Yaşamı Okumak
Cezmi Ersöz: 6 Ekim 2024 Pazar
Saat: 14.00-15.00
Konu: “Gönül Eczanesi”
Deniz Erbulak: 5 Ekim 2024 Cumartesi
Saat: 15.00-16.00
Konu: Romanda atmosferi kurmak
Latife Tekin: 5 Ekim 2024 Cumartesi
Saat: 19.00-20.00
Konu: Sevgili Arsız Ölüm’den Zamansız’a Latife Tekin’le Söyleşi