Edremit Belediyesi, ilçede bozulan yolların onarımına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, özellikle doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından zarar gören yolları yenileyerek, hem ulaşım güvenliğini sağlamak hem de kent estetiğini korumak için çaba harcıyor.

Cennetayağı Mahallesi'nde hızlı ilerleme

Cennetayağı Mahallesi'nde, İstasyon Caddesi ve çevresindeki sokaklarda başlayan yol yenileme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Edremit Belediyesi ekipleri, yolların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı. Ayrıca, yapılan çalışmalar sırasında gösterilen sabır ve anlayış için vatandaşlara teşekkür edildi.

Asfaltlama ve parke taş döşeme çalışmaları

Belediye, kent genelinde yürüttüğü asfaltlama, parke taş döşeme ve bakım çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. Yol çalışmaları, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve estetik hale getirmeyi hedefliyor.

Edremit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki yol çalışmalarının planlandığı şekilde devam edeceği vurgulandı.