Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan yazar, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi yazar ve televizyoncu Yekta Kopan sosyal medya hesabından paylaştı. Kopan, yaptığı açıklamada, “Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak” ifadelerine yer verdi.

Pınar Kür’ün vefat haberi, edebiyat dünyasında ve akademik çevrelerde derin üzüntüyle karşılandı.

Pınar Kür kimdir?

Pınar Kür, edebiyatın yanı sıra çevirmenlik ve akademisyenlik yönüyle de uzun yıllar boyunca kültür hayatına katkı sağladı. Lise eğitimini Robert Koleji’nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi’nde aldı.

Kür, yükseköğrenim sonrasında Fransa’nın prestijli kurumlarından Sorbonne Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda İngilizce okutmanı olarak başladı.

2013’te onur ödülüne layık görüldü

Edebiyat alanındaki çalışmaları ve katkıları nedeniyle 2013 yılı Mayıs ayında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülü ile ödüllendirildi. Pınar Kür’ün eserleri ve yazıları hem edebi hem toplumsal açıdan etkili ve tartışma yaratan içerikleriyle biliniyor.

Pınar Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür’ün ve Fransızca-matematik öğretmeni Behram Kür’ün kızıydı. Oyuncu Can Kolukısa ile olan evliliğinden, gazeteci ve sinema yazarı olarak tanınan oğlu Emrah Kolukısa dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte sanat ve kültür dünyasında uzun yıllardır etkin bir rol üstlenmişti.