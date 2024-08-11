Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ovacık Köyü'nde, boş bir arazide çıkan yangın hızlıca söndürüldü.

Olayın gelişimi

Yangın, 11 Ağustos 2024 tarihinde Ovacık Köyü’nde bulunan otluk alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, köyün yerleşim alanlarına doğru ilerlemeye başladı. Alevlerin büyüyerek evler ve ahırlara ulaşma riski üzerine, köylüler hemen harekete geçti. Su tankerleri ve çeşitli malzemelerle yangına müdahale eden köylüler, büyük bir tehlikeyi önlemek için gece boyunca mücadele etti.

10 hektarlık alan zarar gördü

Yangın ihbarının ardından, bölgeye Tepecik, Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekipler, yangının evler ve ahırların bulunduğu alana ulaşmasını engelledi. Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde, ahır ve hayvanların bulunduğu bölgeye ulaşmadan söndürüldü.