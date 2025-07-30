Galatasaray, kaleci transferinde Manchester City’nin tecrübeli ismi Ederson’a yoğunlaştı. Bonservis konusunda anlaşma sağlanması halinde Brezilyalı kaleciyle imzalar atılacak. Sarı-kırmızılılar, olası aksilik durumunda ise Yann Sommer’i gündemine aldı.



Galatasaray'da hedef Ederson

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, kaleci transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Ederson’u transfer etmek için harekete geçti.

31 yaşındaki Brezilyalı kaleci, İngiliz kulübünde yıllık 4 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray’ın teklif ettiği 6-7 milyon Euro’luk yıllık ücretin, oyuncu tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi.

Abdullah Kavukcu süreci yönetti

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Abdullah Kavukcu’nun, Ederson ve menajeriyle birebir görüşmeler yaparak önemli mesafe kat ettiği ifade edildi. Oyuncu cephesinden onay alan Galatasaray, şimdi Manchester City’nin vereceği karara odaklandı.

Bonservis indirimi bekleniyor

İngiliz kulübü Ederson’un bonservisi için ilk etapta yüksek bir rakam talep etti. Ancak Galatasaray yönetimi, City’nin 7-8 milyon Euro seviyelerine inmesini bekliyor. Bu rakamın yakalanması durumunda transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Sommer ikinci planda

Galatasaray’ın önceliği Ederson olsa da, alternatif bir plan da hazırda tutuluyor. İsviçreli kaleci Yann Sommer, listenin ikinci sırasında yer alıyor. 36 yaşındaki tecrübeli eldiven, İnter’de forma giyiyor ve kariyerinin son dönemini yaşıyor.

Kulüp kaynaklarına göre, Sommer transferi “son çare” olarak değerlendiriliyor.