Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk müziğinin efsanevi ismi Edip Akbayram’ı ağırladı. 30 yıl aradan sonra Denizli’de tekrar halk konseri veren Akbayram, büyük bir mutluluk ve heyecanla etkinliğe katıldığını ifade etti. Konser, şehrin kültürel hayatına önemli bir katkı sundu.

Edip Akbayram’ın Denizli’ye dönüşü

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, usta sanatçı Edip Akbayram 30 yıl aradan sonra Denizli halkıyla buluştu. Konser öncesi duygularını paylaşan Akbayram, “İki günden beri heyecandan yatamıyorum. 30 yıl sonra Denizlili dostlarla, müzikseverlerle bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor” dedi. Akbayram, büyük bir coşkuyla ve onurla bayramı bir konserle kutlamanın kendisi için çok özel bir an olduğunu belirtti.

Denizli’nin unutulmaz anıları

Konser sırasında Denizli’nin tarihi ve kültürel değerlerine değinen Akbayram, “Denizli deyince ilk akla gelen Pamukkale ve halk ozanı Özay Gönlüm’dür. Bu iki isim, şehrin kültürel kimliğinde önemli bir yer tutuyor. Bunun dışında dokuma ve sanayi gibi güzellikler de var, ama Pamukkale ve Özay Gönlüm her zaman ilk akla gelenlerdir” dedi. Akbayram, Denizli halkına teşekkür ederek, 30 Ağustos’ta bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Yeni yerel yönetimlerin etkisi

Sanatçı, yerel yönetimlerin değişimi ve ilerleyişi hakkında da olumlu düşüncelerini paylaştı. “Yerel yönetimlerin daha ciddi çalışacak bir partiye geçmiş olması bizi çok mutlu etti. Seçimlerde elde edilen sonuçlar, Denizli’nin yerel yönetimlerde çok daha güzel bir kent haline geleceğinin işareti” diye konuştu.