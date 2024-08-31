Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan acımasız bir olay, hem bölge halkını hem de sosyal medyayı sarsmış durumda. Çimenceğiz Mahallesi'nde, Murat Sefer Aksoy (65), yol kenarında bulunan bir yavru köpeğe saldırdı. Elinde toprak işleme ve tarım işlerinde kullanılan dirgenle hareket eden Aksoy, yavru köpeği hedef aldı.

Aksoy, köpeğin üzerine defalarca dirgenin sivri uçlarıyla vurdu. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Büyük tepki topladı

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra büyük bir tepki topladı. Bölge halkı ve hayvan severler, Aksoy'un eylemlerini şiddetle kınadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve tepkiler, konunun geniş bir şekilde ele alınmasına sebep oldu.

Cezaevine gönderildi

Olayın ardından jandarma ekipleri, Aksoy'u evinde gözaltına aldı. Aksoy'un akli dengesinin yerinde olduğu ve yalnız yaşadığı bilgisi verildi. Yapılan sorgulama ve işlemler sonrası Aksoy, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Murat Sefer Aksoy, cezaevine gönderildi.