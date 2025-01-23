Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Edip Akbayram, düşme sonucu iç kanama geçirerek Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce zatürre tedavisi gören sanatçı, iç kanama nedeniyle iki kez ameliyat oldu ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"İyi haberler vermeyi umuyoruz"

Sanatçının kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamızın tedavisi devam ediyor. En kısa zamanda iyi haberler vermeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram’ın eşi Ayten Akbayram, Milliyet’e yaptığı açıklamada umutlu konuştu: "Doktorlar iyi gidiyor diyor. İnşallah iyi olacak. Dualarınızı eksik etmeyin."

Sanatçının sağlık durumu yakından takip edilirken, hayranları iyi haberler bekliyor.