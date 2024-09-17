Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı İspat Cami Mahallesi, Hüseyin Yazır Caddesi'ndeki bir apartmanda çıkan yangın, kısa süre içinde büyük bir paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale ve ilk yaralanma

Yangının yaşandığı dairenin giriş kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekipleri, balkon camını kırarak içeri girmeyi başardı. Bu sırada, itfaiye erlerinden biri, kırılan cama tutunarak dengesini korumaya çalışırken eli kesildi. Yaralı itfaiye eri, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Evdeki kediler kurtarıldı

Yangın söndürme çalışmalarına devam eden itfaiyeciler, komşuların evde kedilerin olduğunu bildirmesi üzerine, gaz maskelerini takarak dumanlar arasından kedileri güvenli bir şekilde çıkardılar. Bu duyarlı davranış, hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.

Ev sahibinin fenalık geçirmesi ve ilgili sağlık müdahalesi

Yangın söndürme işlemleri sırasında eve dönen ev sahibi, dairesinin alevler içinde olduğunu görünce fenalık geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ev sahibi, tedavi altına alındı. Olayın ardından ev sahibinin annesi de fenalık geçirdi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Polis incelemesi ve yangının kontrol altına alınması

Yangın ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından polis, olayla ilgili incelemelerine başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer konuyla ilgili detaylı bir araştırma yürütüyor.