Edirne’nin Dilaverbey Mahallesi’nde bulunan 52 yıllık bir apartmanda, kolonlarda meydana gelen yapısal hasar nedeniyle tahliye kararı alındı. 16 daire ve 5 dükkânın yer aldığı binada yaşayanlar, eşyalarını toplayarak apar topar evlerinden çıktı.

Yetkililerin incelemelerinde, kolonlarda “patlama” şeklinde tanımlanan ciddi hasarlar tespit edildi. Hasarın, binanın zemin katında faaliyet gösteren bir temizlik firmasına ait depoda bulundurulan kimyasal maddelerden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Barınma sorunu yaşayan aileler, Edirne Belediyesi ve ilgili kurumların desteğiyle kent merkezindeki otellere yerleştirildi. Tahliye sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı, evlerini bırakmanın üzüntüsünü yaşadıkları görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kimyasalların kolonlara zarar verdiği iddiası üzerine temizlik firması sahibi N.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. N.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Binanın güvenliği için çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, mühendisler yapının durumuna ilişkin detaylı rapor hazırlayacak. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.