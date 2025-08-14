Türkiye’de son dönemde artan telefon dolandırıcılığı, vatandaşın güvenini ciddi şekilde zedeledi. Kendilerini polis, savcı ya da banka çalışanı gibi tanıtan dolandırıcılar, 0850’li hatlar üzerinden veya resmi kurum numaralarından arıyormuş gibi yaparak para talep ediyor. Bu durum yüzünden vatandaş, gerçek kurum aramalarını dahi reddetmeye başladı.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu yöntemin temelinde “numara maskeleme” tekniğinin olduğunu belirtti. Demircan, “Yurt dışında ücretli ve ücretsiz IP telefon servisleri var. Bu servisler, aramayı farklı bir numaradan yapılmış gibi gösterebiliyor. Aslında kurumların şube bazlı iletişimi için geliştirilmiş bir özellik ama dolandırıcılar kötüye kullanıyor” dedi.

"O uygulamaları indirmeyin"

Dolandırıcıların, kendilerini engellediğini iddia eden üçüncü parti uygulamalarla vatandaşı tuzağa çektiğini belirten Demircan, bu yazılımların tehlikesine dikkat çekti:

“Bu tür uygulamalar genellikle kullanıcıdan rehbere erişim izni ister. Ardından bütün numaraları kendi sistemlerine kopyalar. Bu da sadece sizi değil, rehberinizdeki tüm kişileri de dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya bırakır. Vatandaşların bu uygulamalardan kesinlikle uzak durması gerekiyor.”

Çözüm var mı?

Numara maskelemenin tamamen engellenmesinin teknik olarak mümkün olmadığını söyleyen Demircan, GSM operatörlerinin bilinen servisleri sık sık kapattığını, ancak yeni açılan platformların sürekli ortaya çıktığını ifade etti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Demircan, “Resmi kurum aradığını iddia eden kişilere itibar etmeyin. Emin olmak için doğrudan kurumun çağrı merkezini kendiniz arayın” diye konuştu.