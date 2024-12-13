İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mezar yeri ücretlerinde yüzde 60 oranında bir artışa gitti. Bu değişiklikle birlikte, İstanbul'da mezar yeri almak isteyenler için en ucuz seçenek 7 bin 152 TL’ye, en pahalı seçenek ise 111 bin 632 TL’ye çıktı.

Megakentin mezarlık alanlarında yer bulma maliyetleri, bu zamla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Özellikle büyükşehirde yaşamın pahalılaşmasıyla birlikte mezarlık fiyatlarının artışı, vatandaşlar arasında tepki topladı. Bu zammın ardında, artan bakım maliyetleri ve yer darlığı gibi etkenler yer alıyor.