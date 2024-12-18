Edirne’nin Keşan ilçesinde, otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Olayda yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın detayları

Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, 42 yaşındaki Ö.G. yönetimindeki motosiklet, park halindeyken caddeye çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Ancak bu sırada motosiklet devrildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Ö.G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.