İzmir’de Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylar, spor gündemine damga vurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u saha kenarında arkadan iterek yere düşüren Fatih Özkan, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı ve 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Olayın detayları
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan maçın devre arasında, maça alınmayan Fenerbahçe taraftarlarını görmek için deplasman tribünü bölgesine yöneldi. Bu sırada Göztepe taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan Koç, ikinci yarının başında protokol tribününe dönerken Fatih Özkan tarafından arkadan itilerek yere düşürüldü.
Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkan’ı gözaltına aldı. Akreditasyon kartıyla statta görevli olan Özkan, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Mahkeme kararı
Davanın görüldüğü İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Fatih Özkan’a 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, suç işleme eğilimini göz önüne alarak cezanın ertelenmesine ya da para cezasına çevrilmesine gerek olmadığına hükmetti.