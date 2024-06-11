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Trafik ekiplerince kontrol edilen 92 araçtan 16 sürücüye eksiklikleri nedeniyle 136 bin 658 idari para cezası uygulandı.

Eski futbolcu Asamoah, Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezini ziyaret etti

Eski futbolcu Asamoah, Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezini ziyaret etti

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibinin destek verdiği uygulamada, yabancı uyrukluların kontrolü yapıldı. Uygulamaya, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Atatürk Bulvarı'nda 7 ekip 22 personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde il merkezi ve ilçelerde asayiş uygulamaları devam ediyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ile il göç idaresi ekipleri ortak denetim yaptı.

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