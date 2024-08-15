Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi bir vatandaşın Edirne'deki bir dinlenme tesisinde alışveriş yaparken karşılaştığı fahiş fiyatları sosyal medyada paylaşmasının ardından, ilgili işletmede yapılan denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Yapılan incelemeler sonucunda tesise 1 milyon lira idari para cezası verildi.

Fahiş fiyat şikayeti üzerine denetim

Gurbetçi vatandaşın sosyal medyada, Edirne'deki bir dinlenme tesisinde alışveriş yaparken aldığı ürünlerin 3 katı fiyata satıldığını duyurması, yetkilileri harekete geçirdi. Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, şikayet üzerine söz konusu tesiste denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda, tesiste sim kart satışları ve marketteki fiyat etiketleri incelendi.

Cezalar ve yaptırımlar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, işletmeye yönelik yapılan denetimlerde, 14 ürünle ilgili tutanak düzenlendiğini ve işletmeye 7 günlük savunma süresi verildiğini açıkladı. Aynı gün markette yapılan denetimlerde, 35 ürün hakkında fiyat etiketi aykırılığı tespit edildi ve 77 bin lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca, 16 Temmuz 2024 tarihinde yine aynı işletmede yapılan denetimler sonucunda, 79 bin 230 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, işletme Fahiş Fiyat Kurulu'na sevk edilerek, 1 milyon lira ceza kesildi.

Bakanlık fahiş fiyatla mücadelede kararlı

Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak, fahiş fiyat uygulamalarına karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ve denetimlerin titizlikle devam edeceğini belirtti. Bu tür denetimlerin, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için hayati önem taşıdığını vurguladı.