Bornova 1877 SK, Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Yiğit Turgut'la anlaşma sağladı. İzmir ekibi 2002 doğumlu sol bek oyuncusu ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Yiğit Turgut, Tuzlaspor'da profesyonel olurken, Bayburt Özel İdarespor ve son olarak Sultanbeyli Belediyespor forması giydi.

İzmir ekibine geldiği için mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu,"Takımda tam bir kolej havası var. Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" diye konuştu.