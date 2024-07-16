Edirne Suluca’daki bir aile çiftliğinde çıkan yangında büyükbaş hayvanın zarar gördüğü öğrenildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesi kırsalındaki Suluca’daki yangında çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz’ın Suluca Köyü’ndeki aile çiftliğinde çıkan yangında, ahırda başlayan yangında çok sayıda büyükbaş hayvanının telef olduğu açıklandı.

Yangına Keşan Belediyesi ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi müdahale etti ve yangını söndürdü.