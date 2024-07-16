Edirne Keşan'da kısa KEHAYKO olan Keşan Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, ötenazi ile sonuçlanacak yasanın geri çekilmesi için haykırdı. Eş zamanlı açıklama Enez'de de ilgi gördü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Hayvanları Koruma Derneği (KEHAYKO), meclise getirilen ve hayvanlara ötenazi uygulanabilmesine de müsaade eden yasa tararısı ile ilgili olarak tüm Türkiye’de yapılan ortak basın açıklamasını Keşan’da da gerçekleştirdi.



Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde gerçekleşen toplantıya KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci ile az sayıda hayvansever katıldı.

Basın açıklaması KEHAYKO Yönetim Kurulu Üyesi Sakine Bozkurt Serin ile dernek üyesi Cenk Akay tarafından okundu.

TBMM'deki vicdan sahibi tüm milletvekillerine seslenen üyeler, kapalı kapılar ardında kelime oyunları ile kılıflar uydurularak hazırlanan tasarı ile sokaklardaki bütün kedi ve köpeklerin toplanarak bir süre sahiplendirme kılıfı ile bekletilip sonra öldürülmelerini içeren yasa tasarısını lanetledi.

"Bu kanlı tasarıyı hazırlayanlara soruyoruz" diyen üyeler, şu sorulara da yanıt aradı:

20 senedir belediyeler kısırlaştırma yapmaz hayvanlar çoğalırken aklınız neredeydi?

Siz alemi kör milleti aptal mı sanıyorsunuz. Ötenazi diye hayvanları ÖLDÜRMEYE başka başka isimler bularak milleti kandıracağınızı mı sanıyorsunuz?

Öldürme sözünü kullanmaya korktuğunuz için mi Ötenazi kelimesinin arkasına sığınıyorsunuz?

Niçin doğrudan öldüreceğiz diyemiyorsunuz?

Eğer kamu güvenliği ve toplum sağlığını çok düşünüyorsanız katilleri, canileri, uyuşturucu mafyalarını hedefe koysanıza! Gücünüz bu gariban hayvanlara mı yetiyor?

Sokağa çıktığınızda bir köşede size masumca bakan kedinin gözlerine siz de bakabilecek misiniz?

Kendi iradesi dışında bu vahşi dünyanıza gelmiş olan kara burunlu bir köpeğin gözlerine bakabilecek misiniz?

Milyonlarca kedi köpek öldürülürken, evinize gittiğinizde çoluk çocuğunuzun gözlerine bakabilecek misiniz?

Hani hayvanları mal kapsamından can kapsamına almıştınız?

Can kapsamına aldığınız bu canların canını nasıl alacaksınız?

Siz Rümeysa Kadak, Siz Özlem Zengin, ana yüreklerinizle milyonlarca hayvanın katline seyirci kalacak mısınız?

Siz Bahadır Yenişehirlioğlu, öldürmenin kırk çeşit senaryosu yazılan bu tasarı sizin raporunuza göre mi tasarlandı?

ENEZ'DEN DE TEK SES ÇIKTI

Öte yandan her ne kadar Enez yerli halkından yeterli katılım olmasa da, sıcağa rağmen Enez merkez ve köylerindeki sahil sakinlerinin ve özellikle kadınların ilgi gösterdiği ve katıldığı basın bildirisinin okunması canlı olarak yayınlandı.

AK Parti’nin getirdiği yasanın diğer partiler gibi CHP’li belediyelerin de yeterli tepkiyi göstermemesi, özellikle de Enez’de parti yönetiminden ve Belediye Meclis Üyelerinden bu etkinliğe hiç katılımın olmaması dikkat çekti.

İktidar partisine “20 senedir belediyeler kısırlaştırma yapmaz ve hayvanlar çoğalırken aklınız neredeydiniz?” diye soran hayvanseverler, bildirinin okunmasından sonra alkışlarla protestolarını sürdürerek dağıldılar.