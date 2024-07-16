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Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü görüntülere de değinen Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Devletin memuru, memur gibi davranacak. El etek öpmesini kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Konuşmasına 15 Temmuz Darbe Girişimi konusuyla başlayan Özel, "Kim darbeye yeltenirse karşısındayız. Demokrasinin arkasındayız" dedi.

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