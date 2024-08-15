Pop müziğin yükselen yıldızı Edis, 28 Eylül 2024 Cumartesi akşamı İzmir Bornova’da müzikseverlerle buluşacak. Konser, Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 21:00’de başlayacak.

Edis’in enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla dolu gece, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Popüler şarkıların ve hit parçaların yer alacağı konser, yaz sezonunun ardından kışa merhaba demenin en keyifli yollarından biri olacak.

Biletlerin hızla tükenmesi beklenen konser için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Edis’in sahnesinde müzik ve eğlencenin tadını çıkarın!