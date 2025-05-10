Rusya’nın Ege Bölgesi Fahri Konsolosu Eray Gürler himayelerinde “İkinci Dünya Savaşı’nın 80. Yılı “ nedeniyle bir sergi açıldı. Fotoğraf sergisinde, Kızıl Ordu’nun Nazi işgali altındaki Avrupa ülkelerini kurtarışına dair tarihi kareler büyük ilgi gördü.

Sergide, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu’nun Almanya işgalinden kurtardığı 10 farklı Avrupa ülkesinden görüntüler sunuluyor. Ana tema, Kızıl Ordu’nun Avrupa’da Nazi işgaline son verme sürecindeki rolüne odaklanıyor. Toplam 35 fotoğrafın yer aldığı sergide, savaş yıllarına ait çarpıcı görsellerin yanı sıra, Rus vatandaşlara ve çeşitli protokol üyelerine ait kareler de bulunuyor. Sergi açılışına eski Çalışma Bakanı Hakan Tartan, eski Emniyet Müdürü Burhan Kansu ve çeşitli davetliler katıldı. Konsolos Gürler, “14 yıldır bu görevdeyim, ilk kez böyle bir sergi düzenlendi. Bu tarihi sorumluluğu paylaşmak bizim için çok önemli” dedi.

İzmir’de yaklaşık 4-5 bin, Ege Bölgesi genelinde ise 10 bin civarında Rus vatandaşının yaşadığına dikkat çeken Gürler, serginin iki kültür arasında bir dostluk köprüsü kurmasını hedeflediklerini belirtti.

Galina Pishchemukha Cücük, Zilia Gürler, Natalia Özen, Lilia Gökova, Serpil Temizel

Zilia-Eray Gürler, Bilge Sesli