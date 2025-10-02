EDOD, altı ayda altı etkinlik ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek oldu.

İzmir SEV İlköğretim Okulu, İzmir Amerikan Koleji ve ODTÜ Koleji okul aile birliklerinde uzun yıllardır görev alan velilerin öncülüğünde kurulan Eğitime Destek Ol Derneği (EDOD), Urla’da düzenlenen kahvaltı organizasyonu ile sonbaharı birlikte karşıladı.

Yaklaşık altı ay önce kurulan EDOD, kısa sürede dikkat çeken çalışmalara imza attı. Dernek, gönüllü olarak yürütülen organizasyonların artık resmi bir çatı altında sürdürülmesi amacıyla hayata geçirildi.

Kurucu Başkanlar Sevgi Sağlık ve Sinem Öztop, derneğin kuruluş amacını şu sözlerle ifade etti:

“Bizim için EDOD, sadece bir dernek değil; çocukların ve gençlerin eğitim yolculuğunda yanlarında olabilmek için kurulmuş bir gönül hareketi. İmkansızlıklar nedeniyle hayallerinden vazgeçmelerini istemiyoruz. Her burs, her destek, onların geleceğe umutla bakmasına vesile oluyor. Hedefimiz; daha çok öğrencinin hayatına dokunmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek.”

Bugüne kadar altı etkinliğe imza atan dernek, ilk hedef olarak başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağladı. Ancak zamanla faaliyet alanı genişledi; Ödemiş’te yaşanan yangından etkilenen lise ve ortaokul öğrencilerine, ayrıca engelli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına da destek olundu.

Derneğin kuruluşunda görev alan kadınlar, gönüllülükleri ve özverileriyle çevrelerinde takdir topluyor. Onların samimi çabaları, birçok öğrencinin hayatına umut ve cesaret katıyor.

EDOD’un önümüzdeki dönemdeki hedefleri arasında bursiyer sayısını artırmak, Anadolu’nun ücra köşelerindeki okulların kırtasiye ve temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak yer alıyor. Bu amaçla “kardeş okul” projeleri de planlanıyor.

Urla’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen kahvaltı, hem dostlukların pekiştiği hem de eğitime katkı için yeni projelerin konuşulduğu sıcak bir buluşma oldu.

Dernek Yönetimi şu şekilde oldu. Kurucu Başkanlar: Sevgi Sağlık, Sinem Öztop, Başkan Yardımcısı: Safiye Koç, Sayman: Ebru Pala, Genel Sekreter: Ayşe Oğuz, Denetçiler: Mualla Çelik, Nihan Arısoy oldu.

Fotoğraf altı soldan sağa

Nihan Arısoy, Safiye Koç, Sinem Öztop, Sevgi Sağlık, Ebru Pala, Ayşe Başyiğit Oğuz