Mustafa Kemal Atatürk Sergisi gezildi

TÜGİAD Ege Şubesi, Fuar Atlas Pavyonu’nda “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı – Mustafa Kemal Atatürk Sergisi” ile Dünyaca ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un İzmir’e özel çalışmalarını içeren sergileri ziyaret etti. Ziyaretlere TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Engin Korkmaz, TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu ve TÜGİAD Ege üyeleri katıldı. Programın ardından dernek üyesi Mustafa Filizci’nin işyeri TMS Store’da üye ziyareti gerçekleştirildi; buluşmaya önceki dönem TÜGİAD Ege Başkanı Melih Sebastien Durmuş da katıldı.

Korkmaz: “İş dünyası kadar sosyal ve kültürel hayata da katılıyoruz”

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz, yalnızca ekonomi ve iş dünyasına yönelik etkinliklerle sınırlı kalmadıklarının altını çizerek, “İş dünyası dışında sosyal, kültürel ve toplumsal konularda da duyarlılık gösteriyoruz; bu çerçevede bu tip sergileri düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Böylece hem kentimizin sosyal ve sanatsal hayatına katkı sunuyor, hem de üyelerimiz arasındaki kaynaşmayı sanatsal bir düzlemde geliştiriyoruz” dedi. Bundan sonra da kültürel faaliyetlere daha fazla yer vereceklerini söyleyen Korkmaz, “Genç iş insanlarının sanatla kurduğu bağı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. ‘Bu harika iki serginin bizlerle buluşmasını sağlayan Folkart Gallery ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Atatürk’ün hatıraları ve Refik Anadol’un İzmir’e özel gösterimi

TÜGİAD Ege heyeti ilk olarak “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı – Mustafa Kemal Atatürk Sergisi”ni gezdi. Küratörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği kapsamlı seçkide 476 eser ve 250’den fazla fotoğraf yer alıyor. Ziyaretçiler, daha önce hiç sergilenmemiş belgeler, Zübeyde Hanım’a ait mektuplar, Atatürk’ün kullandığı sağlık cihazları, kişisel eşyaları ve imzalı evraklarla karşılaşıyor. Sergi, 21 Aralık 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Programın ikinci durağında, Dünyaca ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un İzmir’e özel iki yapıtla katıldığı sergi gezildi. “Şifanın Algısı”, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerini yapay zekâ ile görselleştirerek empati kurmaya davet eden bir veri heykeline dönüşüyor. “Makine Rüyaları: Ege” ise Ege Denizi’nin çevresel verilerini dijital pigmentlerle yorumlayarak doğayla duyusal bir bağ kurma imkânı sunuyor. Bu eser, dünyada ilk kez İzmir’de sergileniyor.

TMS Store’daüye buluşması

Kültür-sanat turunun ardından TÜGİAD Ege heyeti, dernek üyesi Mustafa Filizci’nin işyeri TMS Store’u ziyaret etti. Ziyarette önceki dönem TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Melih Sebastien Durmuş da yer aldı. TÜGİAD üyeleri,ses sistemleri özelinde sektörel trendler, teknolojik yenilikler ve müşteri deneyimini güçlendiren dijital uygulamalar hakkında bilgi aldı.