Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Temmuz ayı belediye meclis toplantısı öncesinde ilçedeki esnaf odaları başkanları ile bir araya gelerek, ilçenin ekonomik durumu ve esnafların yaşadığı sorunları ele aldı. Toplantıda, esnafların karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Esnafın talepleri dinlendi

Başkan Ertaş, esnaf odalarının görüş ve önerilerini dinleyerek, belediye olarak yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Esnaf odaları başkanları, esnafların yaşadığı problemleri ve beklentilerini dile getirerek, belediye ile daha yakın iş birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Ertaş, "İlçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında esnaflarımızın rolü çok büyük. Bu nedenle esnaf odalarımızla düzenli olarak bir araya gelerek, onların taleplerini ve sorunlarını dinlemek, çözüm yolları üretmek bizim önceliğimiz" dedi.

Birlikte çalışarak Edremit'i geliştirme hedefi

Toplantıda, ilçenin ekonomik gelişimi ve esnafın desteklenmesi adına yapılabilecek projeler üzerinde duruldu. Başkan Ertaş, "Birlikte çalışarak Edremit’i daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. Başkan Ertaş, bu tür toplantıların devam edeceğini ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Devam eden destekler

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, esnaf odaları ile yapılan bu toplantıların, belediye ile esnaf arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini ve ilçenin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını ifade etti. Bu toplantılar sayesinde esnafların sorunlarına daha hızlı ve etkili çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Mehmet Ertaş kimdir?

Başkan Mehmet ERTAŞ

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı Zeytinli Mahallesi’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Zeytinli’de tamamladıktan sonra AÖL’den mezun oldu.

Genç yaşta babasının yanında ticarete atılan Ertaş, tarım ve zeytincilikle uğraştı. 1992’de kurduğu inşaat şirketini sonraki yıllarda inşaat mühendisi oğluna devretti.

Siyasi yaşamına 1999 yılında başlayan Ertaş, 1999 - 2009 yılları arasında iki dönem Zeytinli Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 2009 yılı başında belediye meclisince Zeytinli Belediye Başkanlığı görevini getirildi.

2004 - 2009 yılları arasında Edremit Körfezi Belediyeler Birliği meclis ve encümen üyeliği ile altı ay süreyle Edremit Körfezi Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü.

2010 -2011 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2014’te Edremit Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçildi. Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Edremit Belediyesi Personel A.Ş. kurucu başkanlığını yürüttü.

2017’de Belediye Meclisi’nce geçici bir süre Edremit Belediye Başkanlığı’na getirildi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP’den Edremit Belediye Başkanı seçildi.

Mehmet Ertaş evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Ertaş, iş ve siyasi yaşamı yanında sivil toplum kuruluşlarında da (STK) görevler üstlenen Ertaş'ın bu görevleri şöyledir:

- 2000-2007 Zeytinli Spor Kulübü Başkanlığı.

- 2005-2019 Edremit Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeliği ile başkan yardımcılığı.

- 2011-2019 Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı.

- Halen çok sayıda dernek ve STK’ya üyeliği.