CHP'den usul eleştirisi: "Yangından mal kaçırır gibi..."

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, teklifin sadece Milli Eğitim Komisyonu'nda değil, aynı zamanda Adalet ve Plan Bütçe komisyonlarında da görüşülmesi gerektiğini savundu. Bu komisyonların teklifi görüşmeme kararını eleştiren Özçağdaş, "Yangından mal kaçırır gibi görüşmenin bir anlamı yoktur. Meclis'in saygınlığını artırmak istiyorsak yasamaya gerekli zaman verilmesi gerekiyor" dedi. Özçağdaş, daha önce olduğu gibi CHP'nin veya diğer grupların Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceğini ve teklifin geri döneceğini de sözlerine ekledi.

Komisyon Başkanı Özer'den yanıt: "İlgili tarafların görüşleri alınacak"

Komisyon Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, teklifin görüşüleceği esas komisyon olarak tali komisyonlara ilgili yazıları ilettiklerini ve komisyonların toplanmayacağını bildirdiklerini ifade etti. Özer, bundan sonraki süreçte herhangi bir işlem yapamayacaklarını belirterek, teklife yönelik "yangından mal kaçırma" şeklinde bir usul izlemediklerini vurguladı. İlgili taraflar, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların görüşlerinin alınacağını da sözlerine ekledi.

CHP'den Anayasa'ya aykırılık iddiası

CHP milletvekilleri, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle önerge verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde komisyonda ele alınması gerektiğini savundu. Emir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in düzenlemeye ilişkin "kanun teklifini hazırladıkları" yönündeki açıklamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal ettiğini hatırlatarak, "Anayasa Mahkemesi kararları bizi bağlıyorsa, 9 ay boyunca ne yaptınız? Niye Meclis'i çalıştırmadınız?" diye sordu.

AK Parti'den savunma: "İptal gerekçeleri dikkatle incelendi"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, teklifin ilk imza sahibi olarak düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Teklifin eğitim sisteminin niteliğine olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Maviş, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçelerinin detaylı ve dikkatli bir şekilde incelenerek teklifin hazırlandığını belirtti. Maviş ayrıca, teklifle eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında uygulanacak cezaların yarı oranında artırılacağını da kaydetti.

Tartışmaların odağında Bakanın yetkileri

CHP'li Emir, teklifle Milli Eğitim Bakanı'na önemli yetkiler verildiğini ve idareye son derece geniş yetkiler tanındığını savunarak, Anayasa Mahkemesi'nin bazı maddeleri yine iptal edebileceği bir teklifle karşı karşıya olunduğunu iddia etti.

Komisyonda gerginlik tırmanıyor

Maviş'in, tüm dünyada milletvekillerinin yürütmenin görüşünü de alarak teklif hazırladığını söylemesi üzerine CHP milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kanun tekliflerinin milletvekillerince hazırlanması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Bu durum, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışmalara neden oldu.