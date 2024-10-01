Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Çınaraltı Çay Bahçesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda, Ertaş, göreve başlamasından bu yana 6 aylık sürede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, gelecek döneme dair projelerini de paylaştı. Toplantı, yerel basının önemini vurgulayan ifadelerle sona erdi.

“Dört ayda bebeklik dönemimiz bitti”

Başkan Ertaş, toplantıda yaptığı konuşmada, göreve başladıkları süreçte belirledikleri 6 aylık hedeflere 4 ay gibi kısa bir sürede ulaştıklarını vurguladı. “Dört ayda bebeklik dönemimiz bitti, artık emekleme dönemine geçtik. Belediyeyi devraldığımızda zorlu bir ekonomik tabloyla karşılaştık. Bunu biliyorduk ve bu durumu aşmak için kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırladık. Kısa vadede belediyemizi kendi kendine yeten bir hale getirmeyi hedefliyorduk. Uyguladığımız mali disiplin sayesinde bu hedefe 4 ayda ulaştık. Halk arasında tabir edildiği gibi, belediyemizi 4 ayda kendi yağıyla kavrulur hale getirdik” dedi.

Spekülasyonlara yanıt

Başkan Ertaş, toplantıda Altınkum Mahallesi’nde hissedar olduğu bir arazi hakkında ortaya atılan spekülasyonlara da açıklık getirdi. Bilgi sahibi olmadan yorum yapanların spekülatif algılar yaratmaya çalıştığını belirten Ertaş, “Yüzde 15 hissedarı olduğum bir arazinin köşesinde yeşil alan terk edilmesi gerekiyordu. Bu terk edilen alanla birlikte, söz konusu yeşil alanın büyüklüğü 2500 metrekareye ulaştı. 2500 metrekareyi aşan yeşil alanlarda yasalar çerçevesinde yüzde 5’i geçmemek şartıyla sağlık evi yapılabiliyor. Altınkum Dalyan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu Zeytinli merkezdeki Aile Sağlığı Merkezi'ne kayıtlı. Ancak buradaki sağlık merkezi yoğunluk nedeniyle yeterince hizmet veremiyor” ifadelerini kullandı.

Aile Sağlığı Merkezi ihtiyacını giderecek proje

Başkan Ertaş, Altınkum bölgesinde yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırmak istediklerini vurgulayarak, “Bu sağlık tesisi için 2500 metrekare ve üzerinde bir yeşil alan gerekiyordu. Biz, bu alanı tamamlamak için benim de hissedarı olduğum arazinin köşesinden bir kısmını yeşil alan olarak terk etmeye karar verdik. Böylece, parça parça olan yeşil alanlar birleştirilerek 2500 metrekarelik tek bir alan oluşturuldu. Aile Sağlığı Merkezi yapılabilmesi için bağışçımız da hazır. Bu merkezin yapılmasının ardından, Sağlık Bakanlığı’na teslim edeceğiz ve Altınkum Dalyan bölgesindeki önemli bir sağlık hizmeti ihtiyacı karşılanmış olacak" diye konuştu.

Yeni halk kafeleri

Başkan Ertaş, toplantının yapıldığı Çınaraltı Çay Bahçesi’nin uzun süredir atıl durumda olduğunu ve halkın kullanımına kazandırıldığını belirtti. “Çınaraltı Çay Bahçesi, yerel halkın sosyal hayatına katkıda bulunmak üzere yeniden düzenlendi. Ayrıca, Altınoluk’taki bu çalışmanın diğer bölgelerde de devam edeceğini ifade ederek, ‘Güre, Akçay, Altınkum ve sahil bölgelerinde halk kafe projelerimiz sürüyor. Bu tür işletmeler Altınoluk’la sınırlı kalmayacak’ dedi.

Altyapı ve arıtma tesisi çalışmaları

Ertaş, bölgede yetersiz kalan ve yeniden yapılması planlanan arıtma tesisine de değinerek, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ ile iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut arıtma tesisi, imar planında arıtma tesisi olarak belirlenmiş bir alanda yer alıyor. 50 dönümlük bir alan üzerinde bulunuyor ve yanında ek olarak 80 dönümlük tahsisli bir alan var. Bu alanlar yeni bir arıtma tesisi için yeterli geliyor. Başka bir yere arıtma tesisi yapılması durumunda, imar düzenlemelerinin en az bir yıl süreceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Mali disiplin ve belediyecilik hizmetleri

Başkan Ertaş, mali disiplin ve iş disiplinini sağlamanın ilk adımlarından biri olduğunu vurguladı. “Doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımının büyük ölçüde tamamlandığını ve bu sorunun çözülmesinin halkın günlük yaşamını önemli ölçüde rahatlattığını belirtti. Sinekle mücadele, fen işleri ve park bahçeler faaliyetleri gibi birçok hizmetin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Sosyal belediyecilik projeleri

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önümüzdeki dönemde yapılacak projeler hakkında bilgiler veren Ertaş, “Belediyemiz, kentimizin her alanda gelişmesi için çok sayıda projeyi hayata geçirecek. Eğitim, kültür, spor ve sosyal hizmetler alanlarında yeni projeler planlıyoruz. Sosyal yardımlardan spor faaliyetlerine, kültürel etkinliklerden altyapı yatırımlarına kadar birçok yeni çalışmamız var” dedi.

Yerel basınla iş birliği

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ertaş, yerel basının belediye yönetimi için büyük önem taşıdığını vurguladı. “Yerel basınımızın değerli mensuplarıyla bir araya geldik. Yardımcılarım ve meclis üyesi arkadaşlarımla göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmaları paylaştık ve fikir alışverişinde bulunduk. Kentimizi yönetirken yapıcı eleştiriler ve görüşlerin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve gazetecilerimize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.