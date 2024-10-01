İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Buca ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 kilo 277 uyuşturucu madde, 1 kilo 183 gram sentetik uyuşturucu ve 11 bin 648 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, 5 tabanca, 1 tüfek, 2 hassas terazi ve çok sayıda fişek de bulundu.

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.