Çankaya’da sahte avukatlık ofisi açarak milyonlarca liralık vurgun yapan sahte hakim D.Ş. ve eşi U.A., emniyet ekiplerinin operasyonu sonrası tutuklandı. Ofiste adeta cephanelik çıktı.

Dolandırıcılık planı ortaya çıktı

Ankara’da kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan D.Ş. ve eşi U.A., Çankaya ilçesinde sahte bir avukatlık ofisi açarak vatandaşları dolandırdı. Ofiste danışmanlık adı altında yürütülen faaliyetlerde, mağdurlara “Davalarınızı kazandırırız”, “Sizi işe yerleştiririz” ve “Her türlü işinizi çözeriz” gibi vaatlerde bulunarak milyonlarca lira topladıkları belirlendi.

Polis operasyonu ile yakalandılar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin ofislerini takibe aldı. Düzenlenen operasyonda D.Ş. ve eşine ait sahte avukatlık ofisi basıldı. Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ofiste cephanelik bulundu

Ofiste yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca, şarjör, 6 fişek, bir hakim cübbesi ve çok sayıda dolandırıcılık dokümanı ele geçirildi. Bu durum, çiftin dolandırıcılık faaliyetlerini sistematik bir şekilde planladığını ortaya koydu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Savcılıktaki ifadelerinin ardından, D.Ş. ve U.A. "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.