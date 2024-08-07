Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü'nde Yeni Dönem

Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden güçlü bir takım olarak, olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, divan başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Cavit Cebeci üstlendi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın da katıldığı genel kurulda, Deniz Sarıtaş başkanlığındaki tek liste oy birliği ile yeni yönetim kurulu olarak seçildi.

"Altınolukspor'u daha yukarılara taşıyacağız"

Yeni Kulüp Başkanı Deniz Sarıtaş, konuşmasında Altınolukspor’u daha yüksek seviyelere taşımak için yoğun bir mücadele vereceklerini belirtti. Görevi devraldıkları önceki kulüp Başkanı Mehmet Çiftçi ile yönetim kurulu üyelerine ve kulübe hizmet eden herkese teşekkür etti.

Yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi

Deniz Sarıtaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Erhan Yüksel

Özer Önder

Yaşar İşler

Mustafa Erçevik

Ömer Kaya

Servet Karaman

Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü, yeni yönetim ile birlikte hedeflerini büyüterek daha büyük başarılara imza atmayı planlıyor.