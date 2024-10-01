Edremit Belediyesi Altınolukspor Kadın Voleybol Takımı, 6 Ekim’de başlayacak KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu için geri sayıma başladı. Yeni yönetim ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın güçlü desteğiyle sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan takım, bu yıl şampiyonluk hedefliyor.

Yeni yönetim, yeni hedefler

Kulüp Başkanı Deniz Sarıtaş liderliğinde, Altınolukspor yönetiminde önemli yenilikler gerçekleştirildi. Sarıtaş, sezon öncesi yaptığı açıklamada, ligdeki başarılarının yanı sıra Edremit’te voleybolun gelişmesine katkıda bulunma amacını da vurguladı. "Genç yeteneklerin yetiştirilmesine odaklanacağız," diyen Sarıtaş, hedeflerini geniş bir perspektife yaydıklarını belirtti.

Yoğun çalışma süreci

Başkan Sarıtaş, "Göreve geldikten sonra çok yoğun bir çalışma süreci geçirdik. Takımımızın hem fiziksel hem de mental olarak en iyi şekilde hazırlanmalarını sağladık. Uzun vadeli projelerle altyapımızı güçlendirerek kulübümüzün sürdürülebilir başarısını sağlamak istiyoruz," dedi. Bu açıklamalar, takımın yalnızca bu sezon değil, gelecekteki başarıları için de sağlam bir temel attığını gösteriyor.

Belediye Başkanından destek mesajı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, spora ve sporculara olan desteklerinin devam edeceğini belirterek, Altınoluk Voleybol takımına başarılar diledi. Başkan Ertaş, "Edremit’te sporu teşvik etmek, gençlerin bu alanda kendilerini geliştirmeleri için gerekli ortamı sağlamak bizim önceliğimiz," ifadelerini kullandı.