16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Edremit Belediyesi, vatandaşları çevre bilinci ve sağlıklı yaşama teşvik eden bir dizi etkinlik düzenledi. Spor, çevre ve hareket temalı etkinlikler, yoğun katılımla şehrin dört bir yanında hayata geçirildi.

“Matını Kap Gel” etkinlikleri

Etkinliklerin başında gelen “Matını Kap Gel” etkinlikleri, Pınar Akın yönetiminde Akçay, Altınkum ve Güre Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. Bu etkinliklerde katılımcılar, doğa ile iç içe spor yapma imkanı buldu. Matlarını alarak sabahın erken saatlerinde açık hava sporuna katılan vatandaşlar, hem bedensel hem de zihinsel olarak sağlıklı bir yaşam için harekete geçti.

Bisiklet yollarında ücretsiz tamir hizmeti

Edremit Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Edremit, Altınkum ve Altınoluk bisiklet yollarında ücretsiz bisiklet tamir hizmeti sundu. Etkinlik alanlarında açılan stantlarda, uzman ekipler bisiklet tamirleri yaparak vatandaşların güvenli sürüşler yapmasını sağladı. Ayrıca, bisikletin çevreci bir ulaşım aracı olarak kullanımını artırmak için broşürler dağıtıldı.

Altınkum Sahili’nde yoga ve sağlıklı yaşam

Altınkum Sahili’nde gerçekleştirilen "Orijinal Yoga Sistemi" etkinliği, katılımcılara hem fiziksel hem de ruhsal bir denge sağladı. Sema Gümüş yönetiminde deniz manzarası eşliğinde yapılan yoga, katılımcılara doğa ile uyumlu bir şekilde sağlıklı yaşamın önemini hatırlattı.

Dünya temizlik günü: Sahil temizliği

Edremit Belediyesi, Let’s Do It Türkiye iş birliğiyle düzenlediği Dünya Temizlik Günü etkinliğinde Altınkum Mahallesi Dalyan Sahili’nde temizlik seferberliği başlattı. Gönüllülerin katılımıyla yapılan sahil temizliği, çevre bilincini artırırken, Edremit’in doğal güzelliklerinin korunmasına yönelik önemli bir adım oldu.

Dans ile hareketin gücü

Melda Gündoğdu ile gerçekleştirilen dans etkinliği, Avrupa Hareketlilik Haftası’na eğlenceli bir boyut kazandırdı. Katılımcılar, müzik eşliğinde dans ederek hem eğlendi hem de hareketli yaşamın önemini pekiştirdi.

Başkan Ertaş’tan sürdürülebilir yaşam vurgusu

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hafta boyunca düzenlenen etkinliklere katılarak, sürdürülebilir şehircilik anlayışını destekleyen mesajlar verdi. Başkan Ertaş, bisiklet tamiri ve sahil temizliği gibi etkinliklerde yer aldı ve şunları söyledi: "Avrupa Hareketlilik Haftası’nı hayatımızın her alanında sürdürülebilir hareketlilik ve çevre bilinciyle benimsemeliyiz. Edremit Belediyesi olarak çevreyi koruyan, sağlıklı yaşamı destekleyen projelere öncelik vermeye devam edeceğiz."

Etkinliklere Edremit halkı büyük ilgi gösterdi. Özellikle bisiklet tamiri, yoga ve sahil temizliği gibi etkinlikler, her yaştan katılımcıyı bir araya getirdi. Avrupa Hareketlilik Haftası, çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi ve halkın beğenisini kazandı.