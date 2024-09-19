Edremit Belediyesi'nde sendikal yetki mücadelesi sona erdi. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, belediye işçilerinin büyük bir kısmının desteğini alarak, 10 yıl boyunca süren yetkisini bir kez daha onaylattı. Bu başarı, sendikanın işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını savunma misyonunu sürdürme kararlılığını pekiştiriyor.

Genel-İş Sendikası'nın sürekliliği

Genel-İş Sendikası, Edremit Belediyesi'nde kadrolu işçiler ve Personel AŞ bünyesindeki çalışanlar arasında çoğunluğu elde ederek, yetkili sendika ünvanını korumayı başardı. Sendika, işçilerin toplu iş sözleşmesi süreçlerinde söz sahibi olmaya devam edecek. Genel-İş Sendikası'nın bu başarısı, sendikal örgütlülüğün ve çalışan haklarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Genel Başkan Remzi Çalışkan'dan açıklamalar

Sendikal eğitim programı çerçevesinde Edremit'te bulunan Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, ilçede temsilcilerle bir araya geldi. Çalışkan, yeni toplu sözleşme sürecinin hayırlı olmasını dileyerek, Edremit'in sendika için önemli bir ilçe olduğunu belirtti. Ayrıca, Edremit Temsilciliği'nin faaliyete geçtiğini ve sendikanın bölgedeki varlığını güçlendirdiğini ifade etti.

Faruk Saral'ın açıklamaları

Genel-İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral, yetki sürecini değerlendirdi. Saral, çeşitli sendikal oyunlara ve aldatmacalara rağmen Edremit Belediyesi personelinin sağduyulu davrandığını belirtti. Saral, "Edremit Belediyesi personeli, emeğinin ve haklarının yanındayarak Genel-İş’e olan güvenini bir kez daha gösterdi. İşçilerimizin hem alın terinin karşılığını alması hem de sosyal ve kültürel haklarının geliştirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.