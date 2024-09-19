Dünyanın en büyük video platformlarından biri olan YouTube, içerik üreticilere ve izleyicilere yönelik geliştirdiği yenilikleri tanıttı. Her yıl düzenlenen "Made on YouTube" etkinliğinde bu yıl, içerik üretiminden izleyici etkileşimine ve para kazanma fırsatlarına kadar birçok alanda yeni özellikler duyuruldu. YouTube’un bu hamlesi, platformdaki deneyimi daha interaktif ve kazançlı hâle getirmeyi hedefliyor.

İşte YouTube’un duyurduğu 9 yeni özellik:

1. Veo, Dream Screen'e geliyor

Geçen yıl tanıtılan Dream Screen, YouTube Shorts videoları için yapay zeka destekli arka planlar oluşturarak kullanıcılara yaratıcılıklarını sergileme imkânı sunmuştu. Bu yıl, Google’ın DeepMind teknolojisini kullanan Veo adlı yeni video oluşturma modeli, Dream Screen'e entegre edilecek. Veo sayesinde daha gerçekçi arka planlar oluşturulabilecek ve videoların kalitesi artacak. Üstelik bu yeni model, özel video klipler hazırlayarak kullanıcıların yaratıcılık sınırlarını zorlamalarına olanak tanıyacak.

2. İlham Sekmesi

YouTube Studio'ya eklenen "İlham Sekmesi", içerik üreticilerin yeni projeler oluşturmasını kolaylaştırıyor. Bu sekme, yapay zeka destekli önerilerle video fikirleri, başlıklar ve küçük resimler sunarak üreticilere rehberlik ediyor. Önerileri kişisel tarzınıza uygun hâle getirebilir ve yeni projelere dönüştürebilirsiniz.

3. Topluluklar

YouTube, içerik üreticilerle izleyicileri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla yeni "Topluluklar" özelliğini devreye sokuyor. Topluluklar, kanal sayfalarında aktif hâle getirilebilecek ve hem içerik üreticiler hem de izleyiciler bu alanı kullanarak paylaşımlar yapabilecek. Bu özellik, izleyicilerin favori içerik üreticileriyle daha yakından etkileşime geçmelerini sağlayacak ve sevdikleri videolar üzerine sohbet etmelerine olanak tanıyacak.

4. Topluluk Merkezi

Topluluklar özelliğiyle paralel olarak YouTube, içerik üreticiler için yeni bir "Topluluk Merkezi" de sunuyor. YouTube Studio uygulamasında yer alan bu merkez, içerik üreticilerin kitlelerini daha iyi anlamalarına ve onlarla daha kolay etkileşim kurmalarına olanak sağlayacak. Ayrıca yapay zeka destekli yorum yanıtı önerileri ile üreticiler, izleyicilerle daha hızlı ve etkili iletişim kurabilecek.

5. Otomatik Dublaj

YouTube, içerik üreticilerin videolarını daha fazla kitleye ulaştırmasını sağlayacak bir yenilik sunuyor: Otomatik Dublaj. Bu özellik, videoların farklı dillere çevrilmesini kolaylaştırarak içeriklerin global bir izleyici kitlesine erişmesini mümkün kılacak. Böylece dil bariyerleri ortadan kalkacak ve daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşılacak.

6. Hype Sistemi

İzleyiciler artık beğendikleri içerik üreticilerini "hype" yaparak destekleyebilecek. Hype, bir beğeni tuşunun ötesinde işlev görecek ve özellikle küçük ve orta ölçekli içerik üreticilerinin öne çıkmasına yardımcı olacak. İzleyiciler, hype yaparak bu içeriklerin bir liderlik tablosunda yer almasını sağlayacak ve üreticilerin yeni kitlelerle tanışmasına katkıda bulunacak.

7. YouTube Alışveriş

YouTube’un alışveriş entegrasyonu genişlemeye devam ediyor. Şu anda 250.000'den fazla içerik üretici, YouTube Alışveriş özelliğini kullanıyor. Bu program, ABD ve Güney Kore'nin ötesine geçerek Endonezya’da aktif hâle geldi ve kısa bir süre sonra Tayland ve Vietnam’da da kullanıma sunulacak. İçerik üreticiler, platform üzerinde ürünlerini tanıtarak yeni gelir modelleri geliştirebilecekler.

8. Hediyeler

Jewels desteğiyle geliştirilen "Hediyeler" özelliği, izleyicilerin içerik üreticilere destek olmak için kullanabileceği bir yol sunuyor. İzleyiciler, canlı yayınlar sırasında veya videolarda duygularını ifade etmek için hediyeler gönderebilecek. Bu hediyeler, üreticilerin YouTube üzerinden para kazanmaları için yeni bir yöntem sağlayacak ve dikey formatta yapılan canlı yayınlarla da desteklenecek.

9. İçeriklerin TV’ye Taşınması

YouTube, içerik üreticilerin videolarını televizyon ekranlarına taşıyarak izleyici deneyimini daha sürükleyici hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni özellik sayesinde üreticiler, videolarını sezonlar ve bölümler halinde düzenleyebilecekler. Bu özellikle diziler, eğitim içerikleri veya düzenli hikâye akışına sahip videolar hazırlayan üreticiler için büyük bir avantaj sağlayacak. Videoların televizyonlara özel düzenlenmesi, geniş ekranda daha profesyonel bir görüntü sunacak.